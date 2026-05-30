Milan nuovo allenatore | spunta un nome nuovo

Il Milan ha annunciato un nuovo allenatore dopo la sconfitta contro il Cagliari e la mancata qualificazione alla Champions League. La decisione arriva in un momento di grande cambiamento per il club, che sta riorganizzando il proprio staff tecnico. La scelta del nuovo tecnico segna un passo importante in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di migliorare i risultati e riprendere il cammino in campionato. Non sono stati comunicati ulteriori dettagli sul nome scelto.

Il mancato approdo alla prossima Champions League e l’ultima sconfitta contro il Cagliari hanno datp il via ad una profonda rivoluzione in casa Milan. Il deludente epilogo stagionale ha spinto la proprietà a congedare Massimiliano Allegri, Giorgio Furlani, Igli Tare e Geoffrey Moncada. Per questo motivo nelle prossime settimane i rossoneri ufficializzeranno diversi arrivi. Per quanto riguarda il nuovo allenatore, secondo le ultime notizie di mercato in arrivo da Milano, si sarebbe complicata la pista che conduce a Mauricio Pochettino, bloccato da una proposta di prolungamento contrattuale arrivata dalla nazionale degli Stati Uniti. Se il manager tedesco accetterà nelle prossime settimane l’incarico, la scelta della guida tecnica potrebbe ricadere su un profilo che abbia la sua completa fiducia. 🔗 Leggi su Sportface.it

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