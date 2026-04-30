La squadra di calcio della Colligiana si prepara a disputare la partita di Eccellenza contro il Grassina. La società ha pubblicato un bilancio delle attività recenti, con particolare attenzione alle prestazioni e alle decisioni prese. La Colligiana è l’unica formazione senese di questa categoria a qualificarsi per la fase successiva della post season. La sfida si svolgerà nelle prossime settimane.

E’ la Colligiana l’unica squadra senese di Eccellenza che proseguirà il suo cammino nella post season. I biancorossi hanno chiuso il campionato al quarto posso e, ai play off, affronteranno, in trasferta, il Grassina: appuntamento domenica alle 15 allo stadio Pazzagli. Ad attendere la vincente, in finale, la Sansovino. Il Mazzola ha chiuso sesto (nelle scorse ore la separazione con il ds Manganiello), mentre l’ Asta ha tagliato il traguardo salvezza a due giornate dalla fine. A tracciare un bilancio della stagione, in casa arancioblù, il tecnico Stefano Argilli. "Ringrazio i dirigenti che mi hanno chiamato – ha detto – per far rimanere l’Asta in categoria, con la squadra in una situazione non compromessa, ma, secondo loro, in fase discendente.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Calcio Eccellenza. Colligiana pronta a sfidare il Grassina. Il ‘bilancio’ di Argilli

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