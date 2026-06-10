Collegi docenti online confronto al Ministero sui criteri per il voto telematico

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha iniziato un confronto con le organizzazioni sindacali riguardo ai criteri per il voto telematico. L’incontro si è concentrato sull’applicazione dell’articolo 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca, firmato il 18 gennaio 2024. La discussione è avvenuta in un contesto di collegi docenti online, senza ulteriori dettagli sui contenuti specifici delle decisioni o delle proposte.

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato il confronto con le organizzazioni sindacali sull’applicazione dell’articolo 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca firmato il 18 gennaio 2024. La riunione, secondo quanto riferito da Anief, ha riguardato i criteri per consentire lo svolgimento a distanza delle attività funzionali all’insegnamento che prevedono decisioni formali degli organi collegiali. Il tema riguarda in particolare i collegi dei docenti e le altre riunioni con carattere deliberativo. Le scuole autonome potranno regolare queste modalità attraverso modifiche ai propri regolamenti interni, ma solo in presenza di strumenti digitali adeguati e conformi ai requisiti tecnici che saranno definiti dal Ministero. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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assemblea online 16 aprile alle ore 17.30 riforma degli istituti tecnici

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Collegi docenti online, confronto al Ministero sui criteri per il voto telematicoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato il confronto con le organizzazioni sindacali sull’applicazione dell’articolo 44, comma 6, del CCNL Istruzione e Ricerca firmato il 18 gennaio 2024. orizzontescuola.it

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