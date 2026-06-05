Maturità 2026 | ecco i nuovi criteri per il voto dell’orale

Notizia in breve

Per la maturità 2026, i nuovi criteri per il voto dell’orale prevedono una valutazione più articolata sulla maturazione personale e sull’autonomia degli studenti. La commissione terrà conto delle risposte alle domande chiave e della capacità di collegare i contenuti. I punteggi saranno influenzati dalla qualità delle risposte e dalla capacità di argomentare in modo autonomo. Non sono previste variazioni sui criteri di valutazione rispetto alle edizioni precedenti, ma si enfatizza l’aspetto della personalizzazione del percorso di studi.