Riforma istituti tecnici al Ministero il confronto coi sindacati sui nuovi quadri orari | venerdì 27 marzo gli USR ricevono i prospetti sulle classi di concorso
Nella mattinata di giovedì 26 marzo, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un incontro con i rappresentanti dei sindacati riguardo alla riforma degli istituti tecnici. Venerdì 27 marzo, gli Uffici Scolastici Regionali riceveranno i prospetti relativi alle classi di concorso e ai nuovi quadri orari. La discussione riguarda le modifiche alle materie e agli orari delle scuole tecniche.
Nella mattinata di giovedì 26 marzo si è svolto presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito l'incontro tra le organizzazioni sindacali e la Direzione Generale dell'Istruzione Tecnica sull'applicazione della riforma degli istituti tecnici, prevista dal prossimo anno scolastico per le classi prime. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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