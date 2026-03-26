Riforma istituti tecnici al Ministero il confronto coi sindacati sui nuovi quadri orari | venerdì 27 marzo gli USR ricevono i prospetti sulle classi di concorso

Nella mattinata di giovedì 26 marzo, presso il Ministero dell'Istruzione e del Merito, si è tenuto un incontro con i rappresentanti dei sindacati riguardo alla riforma degli istituti tecnici. Venerdì 27 marzo, gli Uffici Scolastici Regionali riceveranno i prospetti relativi alle classi di concorso e ai nuovi quadri orari. La discussione riguarda le modifiche alle materie e agli orari delle scuole tecniche.