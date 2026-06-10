Colleferro Consegnato il 1° premio Progetto Minerva alla Leonardo Da Vinci dell’IC Margherita Hack Nel medesimo contesto il Sindaco Calamita ha consegnato alle insegnanti copie del libro 40 secondi…

Il primo premio “Progetto Minerva” è stato consegnato alla scuola “Leonardo Da Vinci” dell’Istituto Comprensivo “Margherita Hack”. Nel corso dell’evento, il sindaco ha consegnato alle insegnanti copie del libro “40 secondi”. La cerimonia si è svolta prima dell’ultima campanella dell’anno scolastico.

Cronache Cittadine COLLEFERRO (Eledina Lorenzon) – Prima del suono dell’ultima campana di questo anno scolastico, un importante evento si è svolto all’I.C. L'articolo Colleferro. Consegnato il 1° premio “Progetto Minerva” alla “Leonardo Da Vinci” dell’I.C. “Margherita Hack”. Nel medesimo contesto il Sindaco Calamita ha consegnato alle insegnanti copie del libro “40 secondi”. Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

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