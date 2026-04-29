Colleferro Abitare la Scuola Grande successo per il convegno nazionale organizzato dall’IC Margherita Hack alla Leonardo Da Vinci
A Colleferro si è concluso con successo il convegno nazionale intitolato “Abitare la Scuola”, organizzato dall’I.C. “Margherita Hack” presso la scuola secondaria “Leonardo Da Vinci”. L’evento si è svolto nella giornata del 29 aprile e ha visto la partecipazione di numerosi relatori e studenti. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla vita scolastica e alle modalità di vivere gli spazi educativi.
Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è svolto nella giornata di oggi, 29 Aprile, presso la Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo Da L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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