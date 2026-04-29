Colleferro Abitare la Scuola Grande successo per il convegno nazionale organizzato dall’IC Margherita Hack alla Leonardo Da Vinci

A Colleferro si è concluso con successo il convegno nazionale intitolato “Abitare la Scuola”, organizzato dall’I.C. “Margherita Hack” presso la scuola secondaria “Leonardo Da Vinci”. L’evento si è svolto nella giornata del 29 aprile e ha visto la partecipazione di numerosi relatori e studenti. Durante l’incontro sono stati affrontati temi legati alla vita scolastica e alle modalità di vivere gli spazi educativi.

Cronache Cittadine COLLEFERRO – Si è svolto nella giornata di oggi, 29 Aprile, presso la Scuola Secondaria di primo grado “Leonardo Da L'articolo Cronache Cittadine.🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Colleferro. “Abitare la Scuola”. Grande successo per il convegno nazionale organizzato dall’I.C. “Margherita Hack” alla “Leonardo Da Vinci” Notizie correlate Colleferro. Al Teatro Vittorio Veneto, gli studenti della “media” “Leonardo Da Vinci” dell’IC “Margherita Hack” incontrano lo scrittore Paolo Di PaoloCronache Cittadine COLLEFERRO – Un’ovazione da stadio ha accolto l’ingresso dello scrittore Paolo di Paolo al teatro Vittorio Veneto di Colleferro... L’uomo sulla Luna e il grande sogno di Margherita HackIl 29 luglio 1969, 30 milioni di italiani seguono lo sbarco dell’Apollo 11 sulla Luna. Contenuti e approfondimenti Si parla di: Colleferro, Convegno Nazionale Abitare la Scuola: Benessere, Ambienti di Apprendimento e Innovazione Didattica. L’Europa tra i banchi di scuola all’istituto Margherita HackStudenti della scuola media Margherita Hack di Palermo e i loro partner spagnoli di Almería insieme per un’esperienza di mobilità internazionale. Una settimana di iniziative che ha trasformato la ... livesicilia.it La scuola media Margherita Hack e Almería uniti dal progetto europeo a PalermoNota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PalermoToday ?Si è conclusa con successo ques ... palermotoday.it