Colleferro Centinaia di ragazzi della scuola media Leonardo da Vinci dell’IC Margherita Hack hanno partecipato a La Corsa contro la Fame

A Colleferro, il campo di atletica e rugby ha ospitato oggi un evento dedicato alla solidarietà e alla cittadinanza attiva. Centinaia di studenti della scuola media “Leonardo da Vinci” hanno preso parte a “La Corsa contro la Fame”, una manifestazione che ha coinvolto i giovani in attività sportive per sensibilizzare sull’importanza del sostegno alle persone in difficoltà. La giornata ha visto la partecipazione di numerosi studenti e insegnanti, senza ulteriori dettagli sugli organizzatori o sul percorso.

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