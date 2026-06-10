Durante un servizio di controllo del territorio a Colleferro, i Carabinieri hanno tratto in arresto una persona trovata in possesso di sostanze stupefacenti e alcolici senza autorizzazione. Sono state anche denunciate quattro persone per possesso di droga e alcol, e altre quattro sono state segnalate alla Prefettura per uso di sostanze illegali. Le operazioni si sono svolte con controlli su strada e verifiche nelle abitazioni, volte a contrastare l’uso di sostanze stupefacenti e alcolici da parte di soggetti non autorizzati.

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© Cronachecittadine.it - Colleferro. Alcol e droga. Controlli a tappeto dei Carabinieri. Un arresto, 4 denunce e 4 segnalazioni alla Prefettura

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