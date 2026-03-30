Nelle ultime due giornate, i Carabinieri hanno condotto un’operazione nelle zone di Colleferro, Artena e Valmontone, impiegando anche un elicottero. Durante le operazioni sono stati arrestati un sospettato, denunciati in quattro, mentre altre cinque persone sono state segnalate per uso di sostanze stupefacenti. Sono state inoltre elevate sanzioni per un totale di 28 mila euro. I controlli si sono svolti in modo intensivo su tutte le arterie principali.

COLLEFERRO ARTENA VALMONTONE – Quarantotto ore di controlli serrati, pattuglie su ogni arteria, un elicottero del Raggruppamento Aeromobili di Pratica di Mare a sorvolare dall’alto. Il coordinamento ha coinvolto le Stazioni di Valmontone, Colleferro, Artena, Segni, Gorga, Gavignano, Montelanico e Lanuvio, affiancate dal N.A.S. Carabinieri di Roma e dagli Ispettori dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro della Capitale. Un dispositivo articolato, concepito non come risposta a un’emergenza ma come presidio sistematico del territorio. L’intervento più rilevante è avvenuto a Valmontone, dove i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Colleferro hanno sorpreso un 37enne del posto mentre cedeva una dose di crack a un quarantenne. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it

© Cronachecittadine.it - Colleferro | Artena | Valmontone. Blitz dei Carabinieri con l’ausilio di un elicottero. L’operazione ha portato a un arresto, 4 denunce, 5 segnalazioni per droga e 28mila euro di sanzioni

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