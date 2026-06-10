Le coliche gassose negli adulti si manifestano con crampi, tensione addominale e spasmi. Le cause principali sono la presenza di aria in eccesso nello stomaco e nell’intestino, spesso dovuta a deglutizione di aria, alimentazione o problemi digestivi. I rimedi più immediati includono l’assunzione di farmaci antispastici, il massaggio addominale e alcune tecniche di rilassamento. È consigliato consultare un medico se i sintomi persistono o peggiorano.

Le coliche gassose sono un disturbo intestinale molto comune, caratterizzato da dolore, crampi e spasmi addominali, spesso associati a gonfiore e accumulo di gas nell’intestino. Nella maggior parte dei casi si tratta di una condizione non grave, che tuttavia indica una temporanea alterazione a carico dello funzionalità o della motilità intestinale. Il dolore può comparire all’improvviso oppure aumentare un po' alla volta, ma in genere si localizza soprattutto nella parte inferiore dell’addome. Oltre ai crampi, possono manifestarsi sintomi come meteorismo, tensione addominale, nausea, diarrea o al contrario stitichezza. Nei casi peggiori, si può avere anche sudorazione, irritabilità e una sensazione generale di malessere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Coliche gassose negli adulti: le cause e i rimedi più immediati

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