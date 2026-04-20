Nuove linee guida sulla celiachia prevedono l'eliminazione della biopsia anche negli adulti, semplificando così il processo diagnostico. Sono stati sviluppati test più accurati che permettono di identificare la condizione in modo più rapido e meno invasivo. Le modifiche sono state annunciate da enti sanitari e rappresentano una svolta nel modo di affrontare questa malattia. La diagnosi della celiachia si appresta a cambiare radicalmente rispetto al passato.

Celiachia, cambia tutto: nuove linee guida e diagnosi più semplice. La celiachia entra in una nuova fase. Non solo più diagnosi, ma diagnosi più rapide, meno invasive e sempre più personalizzate. Le novità arrivano dalle linee guida europee 2025 e dal Congresso nazionale delle malattie digestive, dove gli specialisti hanno tracciato una vera e propria svolta nella gestione della malattia. Il punto centrale è uno: in casi selezionati si potrà evitare la biopsia anche negli adulti, un passaggio che fino a poco tempo fa era considerato imprescindibile. “Possiamo evitare la biopsia”: la svolta per gli adulti. La diagnosi senza biopsia, già introdotta nei bambini nel 2012, ora trova spazio anche nella popolazione adulta.🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Celiachia, rivoluzione nella diagnosi: stop biopsia anche negli adulti e nuovi test più precisi

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