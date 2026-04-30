Le coliche biliari sono un problema frequente che può causare dolore intenso e richiede spesso interventi medici. Marco Ferretti, chirurgo plastico e medico estetico noto nel settore, ha un background anche in chirurgia generale, esperienza maturata fin da giovane nei pronto soccorso della regione campana. La sua competenza spazia quindi anche alla gestione di condizioni come le coliche biliari, che vengono trattate attraverso diverse metodologie mediche e chirurgiche.

Marco Ferretti è un chirurgo plastico e medico estetico di indubbia fama ma ciò che più lo contraddistingue, è il suo know how in materia di chirurgia generale che, fin da giovanissimo, pratica “in trincea” nei pronto-soccorsi più d’assalto del territorio campano. Tra le patologie più diffuse che comportano per il paziente un forte stress e tanta agitazione al punto da indurlo a recarsi di volata nel nosocomio più vicino alla propria abitazione, è da menzionare la colica biliare. Dottor Ferretti di che tipo di affezione si tratta? La colica biliare è quel dolore acuto addominale localizzato soprattutto al fianco destro ed all’ ipocondrio destro.🔗 Leggi su Ildenaro.it

I Calcoli delle vie biliari : cause e rimedi; la parola al Dottor Ferretti

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