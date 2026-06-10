Scott Eastwood ha dichiarato di non aver mai sentito il padre parlare di un ritiro dalle scene. La sua affermazione arriva dopo che il fratello Kyle aveva alimentato le ipotesi di un possibile addio alle luci della ribalta. La discussione sulla decisione di Clint Eastwood di continuare a lavorare o meno si riaccende così, con il figlio più giovane che smentisce le voci di un pensionamento imminente.

A rimettere la questione sul tavolo è stato il figlio Scott Eastwood, che in una recente intervista ha smorzato le certezze nate dopo alcune dichiarazioni del fratello Kyle sul futuro del padre Clint Eastwood. A 96 anni compiuti da pochi giorni, Clint Eastwood continua a occupare un posto tutto suo nell'immaginario di Hollywood. Eppure, nelle ultime settimane, attorno al suo nome si è acceso un dibattito inatteso: il regista di Gli spietati ha davvero deciso di chiudere con il cinema? Scott rompe il silenzio A rimettere la questione sul tavolo è stato il figlio Scott Eastwood, che in una recente intervista ha smorzato le certezze nate dopo alcune dichiarazioni del fratello Kyle. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Clint Eastwood ritirato? I due figli non sono d'accordo, Scott dice: "Da lui non l'ho sentito dire"

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