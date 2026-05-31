Buon compleanno Fabrizio Diana Clint Eastwood Brooke Shields…
Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui attori, registi e sportivi. Tra loro ci sono un regista noto per i suoi film, un’attrice famosa per le sue interpretazioni e un portiere di calcio. Sono anche ricordati altri personaggi pubblici che compiono gli anni. La giornata segna il traguardo di persone di differenti ambiti professionali, tutte nate in date diverse. Nessuna di queste figure ha legami diretti tra loro, ma condividono il fatto di festeggiare un compleanno.
Buon compleanno Roberto Vacca, Fabrizio Diana, Simone Scuffet, Clint Eastwood, Brooke Shields, Paolo Vittori, Italo Cucci, Dino Zandegù, David Mills, Barbara Spinelli, Tom Berenger, Gilda, Chiara Beria di Argentine, Leonello Brandolini d’Adda, Paolo Sorrentino, Carlo Malinconico, Edoardo Ronchi, Fabio Concato, Melania de Nichilo Rizzoli, Francesco de Luca, Massimiliano Buzzanca, Viktor Orban, Pasquale Sollo, Sandrine Bonnaire, Paolo Corazzon, Colin Farrell, Domenico Fioravanti, Nicola Formichetti, Jean-François Gillet, Daniele Bonera, Matteo Brancaleoni, Diego Grillo, Giovanni Tomassini, Claudio Innocenzi, Arianna Rocca. Oggi 31 maggio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
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