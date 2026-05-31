Buon compleanno Fabrizio Diana Clint Eastwood Brooke Shields…

Notizia in breve

Oggi si celebrano i compleanni di diverse personalità, tra cui attori, registi e sportivi. Tra loro ci sono un regista noto per i suoi film, un’attrice famosa per le sue interpretazioni e un portiere di calcio. Sono anche ricordati altri personaggi pubblici che compiono gli anni. La giornata segna il traguardo di persone di differenti ambiti professionali, tutte nate in date diverse. Nessuna di queste figure ha legami diretti tra loro, ma condividono il fatto di festeggiare un compleanno.