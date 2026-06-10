La nona edizione di Classica al Tramonto si svolge all’Orto Botanico di Roma con diciassette eventi. La rassegna estiva, organizzata dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, propone un programma che spazia tra musica classica, jazz, suoni elettronici e performance letterarie. Gli appuntamenti si tengono durante le serate e sono aperti al pubblico. La manifestazione combina musica e arte in un contesto naturale e suggestivo.

Cosa: La nona edizione della rassegna estiva Classica al Tramonto organizzata dall’Istituzione Universitaria dei Concerti, caratterizzata da diciassette appuntamenti tra grande musica classica, jazz, incursioni elettroniche e performance letterarie.. Dove e Quando: Presso il Museo Orto Botanico della Sapienza Università di Roma (Largo Cristina di Svezia 23A, Trastevere), dall’11 giugno al 15 luglio 2026.. Perché: Un’occasione straordinaria per vivere la grande musica eseguita da maestri di fama internazionale e talenti emergenti, immersi nell’atmosfera magica e unica di uno dei giardini storici più affascinanti della Capitale al calare del sole. 🔗 Leggi su Ezrome.it

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© Ezrome.it - Classica al Tramonto: musica all’Orto Botanico di Roma

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