MONTE ARGENTARIO Nasce " Ti P’Orto al Cinema ", all’ orto botanico Corsini la nuova rassegna cinematografica dei Notturni. Il primo appuntamento è previsto per domani con " Jet Set. Da Cortina a Porto Ercole " di Maurizio Amadio. Il cinema entra così nella programmazione culturale dell’Orto Botanico Corsini. Prenderà il via alle 21 la nuova rassegna cinematografica ideata dall’Orto Botanico Corsini e inserita nel calendario dei Notturni 2026, il programma estivo che ogni anno porta nel giardino storico dell’Argentario incontri, arte, musica e momenti di approfondimento culturale. La rassegna nasce con l’obiettivo di trasformare l’Orto in un luogo di visione, dialogo e confronto, proponendo film e documentari capaci di raccontare territori, persone, storie e cambiamenti del nostro tempo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’orto botanico diventa arena. Al Corsini va in scena la rassegna ’Ti P’Orto al Cinema’

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