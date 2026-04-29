A Napoli, presso l’Orto Botanico, si svolge la rassegna “Planta in Musica 2026”, che combina musica, poesia e arte dal vivo. L’evento propone un programma con brani di musica classica napoletana e performance artistiche, coinvolgendo artisti e musicisti locali. La manifestazione si tiene all’interno di uno spazio verde storico, attirando visitatori interessati a eventi culturali e artistici. La rassegna si svolge nel corso dell’anno, con diverse date programmate.

All’Orto Botanico di Napoli la rassegna “Planta in Musica 2026” tra classico napoletano, poesia e arte dal vivo.. Domenica 3 maggio 2026 alle ore 17.00, presso il Cortile del Castello dell’Orto Botanico di Napoli, nell’ambito della rassegna “Planta in Musica 2026”, l’Associazione Culturale Primavera Arte presenta l’evento “Turnarraggio quanno tornano lli rrose. Era de Maggio”. Protagonista Ilva Primavera, cantante e organizzatrice di eventi, che interpreterà celebri melodie classiche napoletane accompagnata al pianoforte dal maestro Raffaele Marzano. La serata sarà arricchita da letture poetiche di Benito Gaudino Raimo e da momenti teatrali con Roberto Strati e Paola Cammarano della compagnia “Gli Argonauti”.🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Succede a Napoli: Orto Botanico, musica e arte alla rassegna “Planta in Musica”

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