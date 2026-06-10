Il 20 giugno, Città della Scienza organizza un evento serale per festeggiare il solstizio d’estate. La serata propone un viaggio sensoriale con musica che accompagna il calar del sole e le luci del crepuscolo. L’evento si svolge al culmine della giornata più lunga dell’anno, offrendo un’esperienza innovativa e coinvolgente per i partecipanti.

Il sole al suo culmine, la musica che danza tra le stelle: Città della Scienza celebra di sera, il 20 giugno, il solstizio d’estate con un viaggio sensoriale originale e innovativo. C’è un momento speciale dell’anno in cui il giorno ruba quasi interamente la scena alla notte, regalandoci il tramonto più lungo e dorato di sempre. È la magia del solstizio d’estate, e quest’anno a Napoli c’è un modo del tutto nuovo, affascinante e fuori dagli schemi per viverlo. Sabato 20 giugno, il Planetario di Città della Scienza spalanca le sue porte per un’edizione speciale estiva di “Appuntamento in Via Lattea“, un evento pensato per chi ha voglia di stupirsi, di passare una serata diversa e di lasciarsi trasportare in un viaggio dove la precisione della scienza incontra la pura emozione dell’arte. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Città della Scienza celebra il Solstizio d’Estate con un viaggio sensoriale originale e innovativo

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