Città della Scienza celebra la Giornata Internazionale della Luce con un weekend di esperimenti giochi e spettacoli

Città della Scienza organizza un evento speciale per la Giornata Internazionale della Luce, che si tiene ogni anno il 16 maggio. La giornata è stata istituita dall’UNESCO nel 2015, in ricordo della creazione del primo laser funzionante, avvenuta nel 1960. Durante il weekend, il centro propone vari esperimenti, giochi e spettacoli rivolti al pubblico, per mettere in evidenza l’importanza della luce e delle sue applicazioni.

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La Giornata Internazionale della Luce, proclamata a partire dal 2015 dall’UNESCO il 16 maggio, anniversario della realizzazione del primo laser funzionante al mondo da parte del fisico e ingegnere statunitense Theodore Harold Maiman nel 1960, ha l’obiettivo di promuovere il ruolo centrale della.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The 3-Hour Guide to Wealth | Billionaire Habits You Can Copy Today Sullo stesso argomento Città della Scienza, un weekend dedicato alla luce tra esperimenti, show e laboratoriCittà della Scienza celebra la Giornata Internazionale della Luce il 16 e 17 maggio al museo Corporea di Napoli con un weekend di laboratori,... Leggi anche: Pozioni, esperimenti e bacchette: a Città della Scienza il weekend dei maghi-scienziati Temi più discussi: Città della Scienza: grande partecipazione di pubblico per il ponte del 1° maggio - Napoli Village -; Il 20 maggio Roma apre le porte alla Scienza: il Senato celebra il talento di Chimici e Fisici; La Lega Navale di Napoli celebra il Giro d’Italia con una veleggiata nel Golfo giovedi 14 maggio - Saily; Venerdì 8 maggio al Planetarium Pythagoras la conferenza del Professor Daniele Castrizio. Università della Calabria (@UniCalPortale) / Posts / X x.com Scienza under 18 Pescara 2026: il festival che porta la scienza tra i giovani e nella cittàDal 12 maggio 2026 la XIX edizione del festival dedicato a scienza, ambiente, STEAM e parità di genere, con exhibit, performance, robotica e focus sulle donne nella ricerca ... abruzzonews.eu Maggio dei Monumenti e Kid Pass Days: le attività di Città della Scienza per il 9 e 10 maggioInfine, sia il 9 che il 10 maggio: Stelle a Colori: Il Grande Show del Cosmo, spettacolo al Planetario in collaborazione con l’Unione Astrofili Napoletani, per un meraviglioso tour immersivo tra ... napolitoday.it