Città della Scienza celebra la Giornata Internazionale della Luce con un weekend di esperimenti giochi e spettacoli
Città della Scienza organizza un evento speciale per la Giornata Internazionale della Luce, che si tiene ogni anno il 16 maggio. La giornata è stata istituita dall’UNESCO nel 2015, in ricordo della creazione del primo laser funzionante, avvenuta nel 1960. Durante il weekend, il centro propone vari esperimenti, giochi e spettacoli rivolti al pubblico, per mettere in evidenza l’importanza della luce e delle sue applicazioni.
La Giornata Internazionale della Luce, proclamata a partire dal 2015 dall’UNESCO il 16 maggio, anniversario della realizzazione del primo laser funzionante al mondo da parte del fisico e ingegnere statunitense Theodore Harold Maiman nel 1960, ha l’obiettivo di promuovere il ruolo centrale della.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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Nell'ambito della mostra ????????? ?'??????, presso Città della Scienza, promossa dal Dipartimento Protezione Civile in collaborazione con la Regione Campania (su iniziativa dell'Ordine Ingegneri Napoli, della Fondazione Inarcassa e del Dipartim - Facebook facebook
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