Città della Scienza weekend tra scienza e percezione con Illusioni Ottiche

Nel fine settimana del 28 e 29 marzo 2026, la Città della Scienza di Napoli organizza un evento dedicato alle illusioni ottiche. Durante queste due giornate, i visitatori potranno esplorare installazioni e laboratori che mostrano come la percezione visiva possa essere ingannata, offrendo un’esperienza interattiva tra scienza e percezione. L’evento si svolge in un contesto dedicato alla comprensione dei processi visivi e alle loro interpretazioni.

Sabato 28 e domenica 29 marzo 2026, la Città della Scienza di Napoli dedica il fine settimana alle illusioni ottiche: un affascinante viaggio al confine tra percezione e realtà, dove ciò che vediamo non sempre corrisponde a ciò che esiste. Colori che sembrano muoversi, forme che si deformano, prospettive ingannevoli: la scienza trasforma l’illusione in un’esperienza educativa e sorprendente per grandi e piccoli. Tre interactive lab e un science show guideranno il pubblico alla scoperta dei segreti scientifici dietro i più sorprendenti fenomeni visivi, con attività pratiche pensate per ogni età. I bambini dai 3 ai 6 anni potranno scoprire come la persistenza dell’immagine sulla retina crei l’illusione di un’unica immagine combinata, come un effetto magico del cinema e dell’animazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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