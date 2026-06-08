Alle 10 di oggi si svolgerà la cerimonia di riconsegna dell’edificio ristrutturato dell’Istituto di Istruzione Superiore “Livatino” a Circello. La scuola, recentemente oggetto di lavori di riqualificazione, sarà consegnata ufficialmente dopo i lavori di ristrutturazione. La cerimonia coinvolgerà rappresentanti dell’istituto e delle autorità locali. L’evento segna la fine dei lavori di riqualificazione dell’edificio scolastico.

Tempo di lettura: < 1 minuto L’inaugurazione del ristrutturato edificio scolastico dell’Istituto di Istruzione Superiore “Rosario Livatino” di Circello (BN) è stata fissata per le 10.30 di mercoledì 10 giugno 2026. E’ quanto comunica Nino Lombardi, Presidente della Provincia di Benevento. Il “Livatino”, ubicato alla contrada Pincere lungo la Strada Provinciale 95, è stato interessato da lavori di efficientamento energetico, adeguamento e miglioramento sismico, messa in sicurezza e adeguamento impiantistico su progetto del Settore Edilizia Scolastica diretto dall’arch. Giancarlo Corsano, con il Responsabile del procedimento arch. Michele Orsillo, il Direttore Lavori arch. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Circello, cerimonia di riconsegna per l’Istituto ‘Livatino’

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