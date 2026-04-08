Inaugurato il nuovo tratto della ciclabile a Ronchi | lavori per oltre 500mila euro

È stato inaugurato il nuovo tratto della ciclabile Fvg2, nel lotto 2 del percorso ciclopedonale che si sviluppa sul sedime dell'ex ferrovia Fincantieri a Ronchi dei Legionari. I lavori per realizzare questa tratta hanno avuto un costo superiore a 500 mila euro. La sezione si estende per oltre 500 metri e collega diverse zone della città.

Inaugurato il nuovo tratto della ciclovia Fvg2, nel lotto 2 del percorso ciclopedonale realizzato sul sedime dell'ex ferrovia Fincantieri a Ronchi dei Legionari. "Non stiamo solo realizzando un'infrastruttura — ha detto l'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio, Cristina Amirante —. 🔗 Leggi su Triesteprima.it Ciclabile di Viterbo, partono i lavori per un nuovo tratto dal Carmine al MurialdoParte la fase conclusiva dei lavori che consegneranno a Viterbo la sua ciclabile urbana completa. Leggi anche: Quasi due milioni di euro per l'ultimo tratto della ciclabile di Roncadello: sarà lunga 1,3 chilometri Temi più discussi: Mobilità dolce, viale Bellini cambia volto: inaugurato il nuovo tratto ciclopedonale; Rinasce l’area ex tiro a segno: lungo le mura urbane inaugurato il nuovo parco intitolato a Sigfrido Bartolini; Cagliari, il porto riabbraccia il mare: inaugurato il primo tratto della nuova passeggiata; Conclusi i lavori nel tratto sud della Greenway del Mella - Radio Bruno. Regione Fvg. Inaugurato il nuovo tratto della ciclovia Fvg2 a Ronchi dei LegionariL'inaugurazione di questo nuovo tratto della ciclovia Fvg2 rappresenta un tassello fondamentale per la connessione tra le comunità e per il rafforzamento di un sistema di trasporti integrato. Non sti ... triestecafe.it Ciclovie: Amirante, inaugurato nuovo tratto Fvg2 Ronchi dei LegionariL'intervento di recupero dell'ex ferrovia Fincantieri potenzia la rete ciclabile regionale come asse strategico per il turismo, la mobilitÃ quotidiana e l'intermodalitÃ Ronchi dei ... ilgazzettino.it Cinquaquattro anni fa veniva inaugurato il Circuito di Fiorano, fortemente voluto da Enzo Ferrari e realizzato sui terreni adiacenti alla sua residenza di Maranello. Da allora, il tracciato è divenuto il simbolo dell'eccellenza e dell'innovazione tecnologica del Cav - facebook.com facebook Nuovi orizzonti in pista: inaugurato oggi il collegamento diretto con Eindhoven! Siamo felici di annunciare il rafforzamento della partnership con Transavia , che oggi ha dato ufficialmente il via al nuovo volo tra Eindhoven e il nostro aeroporto. x.com