Cinisello Balsamo | il mistero delle torri ananas tra design e polemica
A Cinisello Balsamo, le cosiddette torri ananas sono diventate oggetto di attenzione per il loro aspetto particolare. Situate in una zona periferica, queste strutture hanno attirato l'interesse sia per il loro design distintivo sia per le reazioni che hanno suscitato tra i residenti e gli esperti. Il soprannome popolare delle torri si discosta dal nome ufficiale e dal progetto iniziale, creando un divario tra l’immagine pubblica e la loro funzione reale. La vicenda coinvolge anche questioni legate a interpretazioni e percezioni dell’edificio.
? Domande chiave Come può un edificio in periferia diventare un simbolo mondiale? Perché il soprannome popolare delle torri contrasta con il progetto originale? Chi ha ispirato la geometria sperimentale di queste strutture bianche? Cosa distingue il destino di queste torri da quello di L'Arbre Blanc??? In Breve Progetto degli anni Novanta firmato dall'architetto Riccardo Blumer, allievo di Mario Botta. Edifici con 4.000 metri quadrati di spazio utile e 100 posti auto sotterranei. Confr . 🔗 Leggi su Ameve.eu
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