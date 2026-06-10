Nelle prime ore del mattino di oggi, 10 giugno, è stato sgomberato un edificio privato di circa 50mila metri quadrati in via Cantù, a Cinisello Balsamo. L’immobile era considerato un punto di ritrovo per persone senza fissa dimora e spacciatori. Lo sgombero ha coinvolto le forze dell’ordine, che hanno evacuato l’edificio senza incidenti. La struttura, nota come “kasbah”, era stata occupata per diverse settimane.

Cinisello Balsamo (Milano), 10 giugno 2026 – È scattato nelle prime ore del mattino di oggi, 10 giugno, lo sgombero di un edificio privato di circa 50mila metri quadrati in via Cantù, a Cinisello Balsamo. Un’operazione studiata da settimane e pianificata assieme alla Questura e alla Prefettura di Milano, che ha visto impegnati decine di uomini e donne della polizia, dei vigili del fuoco e della Protezione civile della Lombardia. L’edificio, a ex uso terziario e abbandonato da tempo, era stato occupato da abusivi, sbandati e spacciatori fino a diventare un problema di sicurezza per l’intera area della città non più eludibile. https:www.ilgiorno. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cinisello Balsamo, sgomberata all’alba la palazzina kasbah di via Cantù covo di sbandati e spacciatori

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