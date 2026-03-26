Diciottenne accoltellato durante una rapina a Cinisello Balsamo nel Milanese | indaga la Polizia

Una giovane di 18 anni è stata ferita da un colpo di arma da taglio durante una rapina avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo. La Polizia sta conducendo le indagini per ricostruire la dinamica dell'episodio e identificare i responsabili. Nessuna informazione sui eventuali complici o sul motivo dell'aggressione è ancora stata resa nota.

L'aggressione è avvenuta questa sera in via Giuseppe Garibaldi a Cinisello Balsamo (nel Milanese) durante una rapina. Gli aggressori sarebbero tre ragazzi. La vittima è in gravi condizioni all'ospedale Niguarda, ma non sarebbe in pericolo di vita. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Diciottenne picchiata e violentata in una stazione nel Milanese: 26enne condannato a 12 anni di carcereIl 26enne Harouna Sangare è stato condannato a 12 anni di carcere per violenza sessuale e lesioni ai danni di una 18enne milanese. Diciottenne accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di CapodannoUn ragazzo di diciotto anni, originario della Tunisia, è stato accoltellato in piazza Duomo durante i festeggiamenti di Capodanno.