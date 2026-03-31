Covo di pregiudicati e di spacciatori | bar chiuso per 15 giorni

Nella mattinata di oggi, lunedì 31 marzo, i Carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio hanno disposto la chiusura temporanea di un bar situato a Montirone, su ordine del Questore di Brescia. La decisione è stata presa in seguito a controlli che hanno accertato presenza di pregiudicati e di attività di spaccio all’interno dell’esercizio. La chiusura durerà 15 giorni.

Nella mattinata di oggi, lunedì 31 marzo, i Carabinieri della Stazione di San Zeno Naviglio hanno disposto la chiusura temporanea di un bar a Montirone, eseguendo un provvedimento del Questore di Brescia. Il locale dovrà restare con le serrande abbassate per 15 giorni. Il provvedimento è stato adottato sulla base del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza e prevede la sospensione immediata dell’attività. Una decisione che arriva al termine di una serie di controlli effettuati negli ultimi mesi dai militari, che avevano già segnalato la situazione alle autorità competenti. Secondo quanto emerso dalle verifiche, il bar sarebbe stato frequentato abitualmente da persone con precedenti di polizia. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it © Bresciatoday.it - Covo di pregiudicati e di spacciatori: bar chiuso per 15 giorni Articoli correlati Licenza sospesa per 15 giorni a un bar di Conversano: “Ritrovo di pregiudicati e spacciatori”Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha notificato al titolare di un bar del centro abitato di Conversano un provvedimento di sospensione della... Bar di via Plebiscito chiuso per sette giorni: troppi pregiudicati tra i clientiLa Polizia di Stato ha disposto la sospensione temporanea di un bar con punto di raccolta scommesse sportive situato in via Plebiscito, a seguito di...