Cinema all’aperto a Roma gratis | 12 film di Alberto Sordi nel giardino della Casa Museo
A Roma, nel giardino di una Casa Museo, si svolge un ciclo di cinema all’aperto gratuito dedicato a Alberto Sordi. Sono in programma dodici film dell’attore, visibili senza costi. L’evento si svolge nel mese di giugno e rappresenta un’occasione per vedere le pellicole dell’attore in un contesto all’aperto. La manifestazione coinvolge il pubblico locale e non richiede prenotazioni.
Cinema all’aperto (completamente gratis), Roma e Alberto Sordi: tre ingredienti che a giugno diventano un appuntamento gratuito da segnare in agenda. Nel giardino della Casa Museo dedicata all’attore romano arriva una rassegna con 12 film, pensata per riportare sul grande schermo alcuni titoli simbolo della sua carriera. Un’occasione per vivere una serata estiva tra memoria, commedia e fascino capitolino. Roma, cinema gratis all’aperto: dal 15 giugno torna “Il grande cinema di Alberto Sordi”. Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Manca poco all’avvio della rassegna “Il grande cinema di Alberto”, in programma dal 15 al 27 giugno 2026 nella Casa Museo Alberto Sordi, in via Claudio Marcello. 🔗 Leggi su Funweek.it
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