Cinema all’aperto a Roma gratis | 12 film di Alberto Sordi nel giardino della Casa Museo

Notizia in breve

A Roma, nel giardino di una Casa Museo, si svolge un ciclo di cinema all’aperto gratuito dedicato a Alberto Sordi. Sono in programma dodici film dell’attore, visibili senza costi. L’evento si svolge nel mese di giugno e rappresenta un’occasione per vedere le pellicole dell’attore in un contesto all’aperto. La manifestazione coinvolge il pubblico locale e non richiede prenotazioni.