Cinema all’aperto nel giardino di Afrodite | nella piccola frazione quattro serate estive dedicate a bambini e famiglie
L’associazione Il Circolino di Bulgarnò ha organizzato una serie di quattro serate di cinema all’aperto nel giardino di Afrodite, con il patrocinio del Comune di Cesena. La rassegna, pensata per bambini, famiglie e residenti della zona, si svolgerà durante l’estate nel piccolo quartiere. Le proiezioni si terranno in diverse serate, offrendo un’opportunità di intrattenimento e aggregazione per tutta la comunità. L’evento mira a coinvolgere locali e visitatori in un’esperienza condivisa sotto le stelle.
L’associazione Il Circolino di Bulgarnò, con il patrocinio del Comune di Cesena, presenta per l'estate “Cinema all’aperto – Nel giardino di Afrodite”, una rassegna cinematografica estiva dedicata ai bambini, alle famiglie e a tutta la comunità.L’iniziativa prenderà il via martedì 9 giugno e. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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