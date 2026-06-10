Cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi nel pomeriggio

Mercoledì 10 giugno, a Bergamo, i cieli sono molto nuvolosi durante tutta la giornata. Nel pomeriggio si sono verificati deboli piovaschi, che hanno interessato la zona. La giornata si è caratterizzata per un cielo coperto e brevi rovesci leggeri. La pioggia è stata lieve e sporadica, senza particolari temporali o precipitazioni intense. La temperatura si è mantenuta stabile senza grandi variazioni.

Il meteo a Bergamo per la giornata di mercoledì 10 giugno riserva cieli molto nuvolosi con deboli piovaschi pomeridiani. In serata schiarite, sono previsti 17mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 23°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3332m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Dopo aver dato uno sguardo al meteo a Bergamo ci spostiamo sulla Lombardia dove un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando una giornata di tempo maltempo con piogge ed acquazzoni, in particolar modo al mattino. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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#Meteo #Sardegna #26maggio - Tempo stabile con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l'intera giornata. Venti molto deboli e mari poco mossi. Temperature medie comprese tra 18 e 29°C. x.com

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