Cieli molto nuvolosi e pioggia qualche schiarita in serata

Notizia in breve

Martedì 2 giugno a Bergamo si sono verificati cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli che sono aumentate nel pomeriggio. La giornata ha visto anche qualche breve schiarita in serata. Le temperature sono rimaste stabili, mentre le precipitazioni hanno interessato principalmente le ore pomeridiane. La situazione meteorologica ha influenzato le attività all'aperto, con condizioni di tempo umido e nuvoloso per tutta la giornata.