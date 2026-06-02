Cieli molto nuvolosi e pioggia qualche schiarita in serata
Martedì 2 giugno a Bergamo si sono verificati cieli molto nuvolosi o coperti, con piogge deboli che sono aumentate nel pomeriggio. La giornata ha visto anche qualche breve schiarita in serata. Le temperature sono rimaste stabili, mentre le precipitazioni hanno interessato principalmente le ore pomeridiane. La situazione meteorologica ha influenzato le attività all'aperto, con condizioni di tempo umido e nuvoloso per tutta la giornata.
Il meteo a Bergamo nella giornata di martedì 2 giugno: cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in intensificazione pomeridiana. Schiarite in serata, sono previsti 44mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 17°C, lo zero termico si attesterà a 3361m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Est, al pomeriggio moderati e proverranno da Sudest. Allerte meteo previste: pioggia. Le previsioni sono a cura di 3BMeteo. Dopo le previsioni meteo a Bergamo ecco uno sguardo sulla Lombardia: un’area di bassa pressione abbraccia la Regione determinando marcato maltempo con piogge diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
Molto nuvoloso Sabato con pioggia e neve in montagna, sereno o poco nuvoloso Domenica
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