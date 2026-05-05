Nel pomeriggio, la regione di Olbia e Gallura potrebbe essere interessata da nubi e piovaschi, con alcune zone che potrebbero essere più colpite di altre. Le condizioni del mare lungo il litorale sono previste in lieve peggioramento, con un aumento del moto ondoso e una possibile riduzione della visibilità. Le temperature rimangono stabili, ma si attendono variazioni nelle condizioni atmosferiche nel corso del pomeriggio.

? Cosa scoprirai Dove colpiranno esattamente i piovaschi previsti nel pomeriggio?. Come cambieranno le condizioni del mare lungo il litorale?. Chi deve prestare massima attenzione agli spostamenti verso l'entroterra?. Perché la temperatura dell'acqua oggi non invita alla balneazione?.? In Breve Temperature tra 14 e 22 gradi con instabilità pomeridiana nelle zone interne.. Vento moderato con rinforzi sulla fascia del litorale e mare mosso.. Possibili piovaschi isolati nel pomeriggio del 5 maggio nelle aree dell'entroterra.. Temperature marine fredde con impatti su turismo e pesca in Gallura.. Il cielo sopra Olbia e l’intera Gallura si presenta oggi, martedì 5 maggio 2026, con un manto di nubi variabili che condiziona le attività all’aperto e il clima della zona.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olbia e Gallura: nubi e possibili piovaschi nel pomeriggio

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Si parla di: Meteo Olbia per il 5 maggio, nuvole e vento con possibili piovaschi.

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