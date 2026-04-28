Pellizzari scala di forza il ranking UCI Scaroni diventa il miglior italiano Seixas irrompe in top-10 E l’Italia…

Dopo la Liegi-Bastogne-Liegi, il ranking UCI ha subito notevoli variazioni. Pellizzari ha guadagnato molte posizioni, salendo di diversi gradini e portandosi in una posizione più alta, mentre Scaroni si è collocato come il miglior ciclista italiano in classifica. Nel frattempo, Seixas ha fatto il suo ingresso nella top-10, evidenziando un miglioramento significativo. Questi cambiamenti hanno coinvolto numerosi atleti e modificato gli equilibri della classifica.

Grandi scossoni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, dopo la disputa della Liegi-Bastogne-Liegi. Nella top-10 irrompe, per la prima volta in carriera, il giovane talento francese Paul Seixas: il secondo posto alla Doyenne e la vittoria alla Freccia Vallone hanno permesso al 19enne di scalare ben quindici posizioni e di inserirsi al settimo posto della graduatoria individuale, facendo così scivolare di un gradino il portoghese Joao Almeida (ottavo), il belga Wout van Aert (nono) e l’olandese Mathieu van der Poel (decimo), mentre il belga Arnaud De Lie è uscito dalla top-10. Tadej...🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pellizzari scala di forza il ranking UCI, Scaroni diventa il miglior italiano. Seixas irrompe in top-10. E l’Italia… Notizie correlate Christian Scaroni il miglior italiano nel ranking UCI, scalata superlativa di Antonio TiberiChristian Scaroni è il miglior italiano nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale. L’Italia scivola nel ranking UCI: Pogacar lancia il sorpasso sul podio. Pellizzari cresce, Ciccone al topL’Italia ha perso due posizioni nel ranking UCI per Nazioni, la graduatoria stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale.