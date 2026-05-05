Prima del via del Giro d’Italia, il ranking UCI ha visto Giulio Pellizzari salire di posizione, attestandosi al 18° posto a livello mondiale. Nella stessa classifica, Scaroni si conferma come il miglior ciclista italiano. La settimana ha portato anche un grande spettacolo con Pogacar che ha dominato le corse più recenti, attirando l’attenzione degli appassionati di ciclismo.

Giulio Pellizzari ha scalato un altro gradino nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, e si presenterà al Giro d’Italia da numero 18 del mondo. Il promettente marchigiano, reduce dal trionfo al Tour of the Alps, ha tutte le carte in regola per puntare al podio in occasione della Corsa Rosa che scatterà venerdì 8 maggio dalla Bulgaria e in cui il grande favorito della vigilia sarà il danese Jonas Vingegaard. Il miglior azzurro in graduatoria resta Christian Scaroni, sempre quattordicesimo e non così lontano dalla top-10. Bisogna scendere in trentesima piazza per trovare Giulio Ciccone, mentre Antonio Tiberi ha recuperato quattro posizioni e si trova al 40mo posto.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Giulio Pellizzari scala un altro gradino, Scaroni miglior azzurro: il ranking UCI prima del Giro d’Italia, Pogacar show

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