In Italia, tre famiglie su dieci non si fidano dell’acqua del rubinetto. Le regioni considerate più critiche sono tre, dove la percezione di insicurezza è più diffusa. Nonostante il Paese abbia risorse idriche abbondanti, il problema della fiducia nell’acqua potabile rimane una realtà diffusa tra i cittadini. La questione si inserisce in un contesto di cambiamenti climatici e di criticità infrastrutturali che interessano alcune aree.

In un Paese come l’Italia, ricco di risorse idriche ma, allo stesso tempo, sempre più esposto agli effetti del cambiamento climatico e alle inefficienze infrastrutturali, il rapporto tra cittadini e acqua potabile resta complesso e contraddittorio. Secondo l’Istat, quasi 3 famiglie su 10 (29,9%) dichiarano di non fidarsi a bere dal rubinetto, probabilmente per via della qualità percepita del servizio idrico. Il dato merita attenzione perché si tratta di una rilevazione statistica che ha delle implicazioni ambientali, economiche e sociali legate alle scelte di consumo delle famiglie italiane. Sintomo di un sistema che fatica a coniugare efficienza, sostenibilità e fiducia. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Acqua del rubinetto, 3 famiglie italiane su 10 ancora non si fidano: le 3 regioni critiche

Articoli correlati

Sei studenti bevono acqua dal rubinetto della scuola: tre al pronto soccorso. Ordinanza del sindaco vieta l’uso dell’acquaSei studenti di una scuola media in provincia di Verona hanno bevuto acqua direttamente dal rubinetto del bagno negli spogliatoi al termine della...

Leggi anche: Acquedotto di Napoli Abc: “Nessuna traccia di Epatite A nell’acqua del rubinetto, si può bere”

Contenuti utili per approfondire Acqua del rubinetto 3 famiglie italiane...

Temi più discussi: Statistiche dell'acqua; Verso la Giornata mondiale dell’acqua: la bolletta idrica sale di oltre il 5%; Nella Salazzurra di Cap: Un milione di test all’anno. Così tuteliamo la sicurezza dell’acqua del rubinetto; L'acqua più sicura? La puoi bere dal tuo rubinetto: tutti i validi motivi per abbandonare le bottiglie di plastica.

L'acqua del rubinetto è sicura e sostenibile, ma 1 italiano su 3 non si fidaL’acqua potabile che esce dal rubinetto è sana e sicura in tutta Italia. Lo conferma per la prima volta un rapporto a livello nazionale, elaborato dal Centro nazionale per la sicurezza delle acque ... corriere.it

L’acqua più sicura? È quella del rubinetto: perché dire addio alle bottiglie di plasticaScegliere l’acqua del rubinetto, concludono gli esperti, non è solo una questione di risparmio, ma un gesto concreto per ridurre l’inquinamento. meteo.it

Manca l'acqua a Villaricca. Come si legge sull'ordinanza del Comune, emanata in data 26 marzo 2026, i cittadini sarebbero rimasti senz'acqua tra le 23 della serata di ieri, venerdì 27 marzo e le 6 di questa mattina, sabato 28 marzo a causa di lavori per la sosti - facebook.com facebook

Sempre più famiglie evitano l’acqua del rubinetto x.com