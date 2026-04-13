Il packaging guida la spesa | per 7 italiani su 10 è decisivo nella scelta del cibo

Secondo un recente sondaggio, sette italiani su dieci considerano il packaging un elemento fondamentale nella scelta dei prodotti alimentari. Sempre più persone valutano non solo il contenuto, ma anche come il cibo viene presentato e confezionato, influenzando così le decisioni d’acquisto. Il ruolo del packaging si inserisce nelle abitudini di spesa quotidiana, diventando un fattore che può orientare le preferenze tra diversi prodotti.

Non conta più solo cosa si compra, ma anche come è confezionato. Il packaging entra a pieno titolo nel carrello della spesa degli italiani e diventa un fattore determinante nelle scelte alimentari. È quanto emerge dall’indagine “Stili di vita in trasformazione: gli italiani tra cibo, packaging e.🔗 Leggi su Parmatoday.it

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