Uno studio dell'Università degli Studi di Milano ha confrontato dieci ricette tradizionali italiane preparate in casa con le loro versioni industriali vendute nella grande distribuzione. La ricerca evidenzia che la lunghezza delle etichette non è indicativa della qualità del prodotto. Sono stati analizzati ingredienti e composizione, senza trarre conclusioni sul valore nutrizionale o sulla bontà complessiva. La differenza tra cibi fatti in casa e industriali riguarda principalmente gli ingredienti utilizzati.

Milano, 10 giu. (Adnkronos) - Dieci ricette della tradizione italiana preparate in casa con i rispettivi equivalenti industriali disponibili nella Gdo. A metterli a confronto è una nuova ricerca dell'Università degli studi di Milano che svela alcuni falsi miti sui cibi ultra processati. Lo studio dal titolo 'La complessità delle etichette alimentari: confronto tra preparazioni domestiche e prodotti industriali', realizzato da Daniela Martini e Alessandra Marti, docenti del dipartimento di Scienze per gli alimenti, la nutrizione e l'ambiente dell'Ateneo milanese, emerge come "la lunghezza dell'etichetta alimentare, il numero degli ingredienti non sono, da soli, indicatori sufficienti per stabilire la qualità nutrizionale di un alimento". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Cibi casalinghi vs industriali, studio Unimi 'lunghezza etichetta non basta a giudicare qualità'

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