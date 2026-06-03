Il 10% dei minori in Puglia è obeso, collegato al consumo di cibi industriali. L’11% dei bambini non mangia frutta almeno una volta alla settimana. I cibi ultra-processati rappresentano una delle principali cause di problemi di salute tra i giovani. I dati sono stati raccolti da uno studio locale sulla nutrizione infantile. La ricerca evidenzia una correlazione tra alimentazione poco equilibrata e aumento di peso nei minori.

Perché l'11% dei bambini pugliesi non mangia frutta settimanalmente?. Come influiscono i cibi ultra-processati sulla salute dei giovani?. Quali misure adotteranno le scuole per eliminare i prodotti industriali?. Quanto risparmierebbe lo Stato riducendo il consumo di zuccheri?.? In Breve L'11,1% dei bambini pugliesi non consuma frutta nemmeno una volta a settimana.. Il 60,2% degli studenti riceve una merenda scolastica insufficiente.. Il decreto Masaf prevede fondi per programmi scolastici nell'anno 2026-2027.. L'accordo Coldiretti e Anci Puglia impone prodotti glifosato free nelle mense.. Il declino della dieta mediterranea in Puglia: un bambino su dieci è affetto da obesità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Puglia: l’obesità colpisce il 10% dei minori per i cibi industriali

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