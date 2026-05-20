Snack bibite e cibi industriali nel mirino più rischio per cuore e arterie
Negli ultimi mesi, la cardiologia europea ha concentrato l’attenzione su snack, bibite zuccherate e cibi industriali, sottolineando come questi prodotti siano associati a un aumento dei rischi per cuore e arterie. Le autorità sanitarie hanno analizzato diversi alimenti confezionati, come merendine, piatti pronti e alimenti ricchi di additivi. La valutazione si basa su studi che collegano il consumo frequente di questi prodotti a problemi cardiovascolari. La questione ha portato a discussioni nelle istituzioni e tra esperti di salute pubblica.
Merendine confezionate, snack industriali, bibite zuccherate, piatti pronti e prodotti ricchi di additivi finiscono sotto la lente della cardiologia europea. Un nuovo documento di consenso pubblicato sull’European Society of Cardiology e apparso sull’European Heart Journal invita infatti i. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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