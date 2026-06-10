ci sono controlli in tutta italia su chi assume cannabis terapeutica

In tutta Italia sono in corso controlli su chi prescrive e acquista cannabis terapeutica. L’indagine dei carabinieri, partita da una farmacia dell’Emilia-Romagna, riguarda specificamente le modalità di distribuzione e utilizzo. Le verifiche coinvolgono farmacie e medici, con particolare attenzione alle prescrizioni rilasciate. Al momento, non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali irregolarità riscontrate o sui provvedimenti adottati. La situazione resta sotto osservazione.

Un'indagine dei carabinieri partita da una farmacia dell'Emilia-Romagna, e su cui ancora si sa poco, sta generando allarme tra i pazienti Da settimane pazienti oncologici e affetti da altre malattie in diverse città italiane stanno venendo convocati dai carabinieri per colloqui sul loro utilizzo della cannabis terapeutica. Le convocazioni stanno generando un certo allarme tra i pazienti, sorpresi dal sospetto che possano aver commesso qualche atto illecito: in Italia l’utilizzo di cannabis terapeutica, o cannabis medica, è legale da vent’anni, pur tra molto ostruzionismo. Finora è emerso che gli accertamenti riguardano come i... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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