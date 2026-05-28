Cannabis terapeutica centinaia di pazienti in tutta Italia convocati in caserma in quanto consumatori | la denuncia

Centinaia di pazienti italiani sono stati convocati in caserma perché consumatori di cannabis terapeutica. Tra loro ci sono anziane donne in terza fase tumorale, giovani affetti da anoressia e vulvodinia, e professionisti stimati. La convocazione riguarda persone che usano la cannabis per trattamenti medici, ma sono state chiamate per motivi legati a controlli o verifiche. La notizia è stata diffusa come denuncia da alcuni rappresentanti dei pazienti.

Convocati in caserma in quanto consumatori di cannabis terapeutica. Professionisti stimati, anziane donne al terzo stadio tumorale, giovani malati di anoressia o vulvodinia. Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona, Rimini. Persone ritenute ‘informate dei fatti’ e in quanto tali sentite su come, quando e perché assumono un prodotto farmaceutico a base di cannabinoidi. È una vicenda strana quella denunciata da Antonella Soldo, presidentessa dell’Associazione Meglio Legale, e Cathy La Torre, avvocata fondatrice di WildSide Legal. Negli ultimi due mesi in diverse regioni carabinieri dei Nas o della Forestale hanno bussato alla porta di centinaia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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Cannabis: guida all'uso consapevole

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