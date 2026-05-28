Centinaia di pazienti italiani sono stati convocati in caserma perché consumano cannabis terapeutica. Tra loro ci sono anziane con tumori allo stadio avanzato, professionisti e giovani affetti da anoressia o vulvodinia. La denuncia arriva dai Radicali, che criticano le modalità di convocazione e l’approccio delle forze dell’ordine. Non sono stati forniti dettagli sul motivo delle chiamate né su eventuali conseguenze legali.

Convocati in caserma in quanto consumatori di cannabis terapeutica. Professionisti stimati, anziane donne al terzo stadio tumorale, giovani malati di anoressia o vulvodinia. Roma, Milano, Napoli, Bologna, Verona, Rimini. Persone ritenute ‘informate dei fatti’ e in quanto tali sentite su come, quando e perché assumono un prodotto farmaceutico a base di cannabinoidi. È una vicenda strana quella denunciata da Antonella Soldo, presidentessa dell’Associazione Meglio Legale, e Cathy La Torre, avvocata fondatrice di WildSide Legal. Negli ultimi due mesi in diverse regioni carabinieri dei Nas o della Forestale hanno bussato alla porta di centinaia... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Cannabis terapeutica, centinaia di pazienti in tutta Italia convocati in caserma in quanto consumatori”: la denuncia dei Radicali

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Cannabis: guida all'uso consapevole

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