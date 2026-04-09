Fabio Cannavaro commenta l’assenza di Ciro Ferrara dal murale realizzato dall’artista Jorit a Fuorigrotta, affermando di avergli consigliato di non arrabbiarsi, poiché ci sono dinamiche professionali da comprendere. Cannavaro sottolinea l’importanza di mantenere un atteggiamento calmo di fronte a queste situazioni, senza entrare in polemiche. Il commento si inserisce nel contesto delle reazioni legate alla presenza o assenza di figure storiche nel tributo artistico.

Fabio Cannavaro non dimentica le sue radici. L’ex campione del mondo e Pallone d’Oro, oggi commissario tecnico dell’Uzbekistan, ha rilasciato un’intervista alla trasmissione Le Iene, all’interno di uno speciale dedicato al prossimo Mondiale che si giocherà tra Canada, Stati Uniti e Messico. Nel corso dell’intervento, l’ex difensore ha ribadito il suo legame profondo con la città partenopea:“Cosa rappresenta per me Napoli? Ho un legame talmente forte con questa terra che sento sempre il bisogno di tornare a casa”. Cannavaro ha poi commentato anche l’assenza di Ciro Ferrara dal murale realizzato dall’artista Jorit a Fuorigrotta, spiegando come alla base ci sia una parte della tifoseria che non ha mai perdonato il suo passaggio alla Juventus:“Gli ho detto di non arrabbiarsi, non serve. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Cannavaro: “Ferrara? Io gli ho detto di non arrabbiarsi, è inutile. Ci sono dinamiche da professionista che vanno capite”

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Sapete cosa hanno in comune Vincenzo Montella, Fabio Cannavaro e Carlo Ancelotti Che sono tutti italiani Sì, ma non è questo. Che sono tutti allenatore Sì, ma non è nemmeno questo. Che saranno tre allenatori italiani che andranno al Mondiale: loro sì - facebook.com facebook