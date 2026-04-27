Dopo la partita tra Milan e Juventus, terminata allo stadio ‘Giuseppe Meazza’, l’attaccante della Juventus ha commentato le sensazioni al fischio finale. La sfida, valida per la 34ª giornata della Serie A 2025-2026, è stata disputata a Milano. Nelle dichiarazioni rilasciate a ‘TL’, il giocatore ha affermato che la Juventus è stata l’unica squadra a voler vincere l’incontro.

Sulla partita: "Penso che abbiamo fatto il gol che era quello che cercavamo, però non è contato. Penso che siamo stati gli unici a voler vincere questa partita, però ci sono ancora queste partite finali che dobbiamo vincere per raggiungere l'obiettivo". Sulla sfida a livello personale con il connazionale Rafael Leão: "Penso che era la Juve contro il Milan, però è normale che parlano di entrambi. Però è stata una partita che volevamo vincere, abbiamo fatto di più per riuscirci, però siamo fiduciosi per il finale che manca per chiudere la stagione". Sul papà Sérgio Conceição, ex allenatore del Milan, e se l'ha sentito prima di questa partita: "Lo sento sempre prima delle partite.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Conceicao dopo Milan-Juventus: “Siamo stati gli unici a voler vincere questa partita”

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