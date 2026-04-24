Aggressione choc in strada | ciclista massacrato di botte da automobilista

"Che ca**o di problemi hai?" poi il pestaggio. Un uomo sceso dalla macchina aggredisce brutalmente un 51enne, che in bicicletta torna a casa. Un'aggressione di una violenza inaudita avvenuta il 22 aprile a Torvaianica intorno alle 20:40.Uomo picchiato da automobilistaLa vittima, commesso in un.🔗 Leggi su Romatoday.it

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