Un ex senatore ha raccontato di essere stato vittima di un’aggressione durante la notte, descrivendo di aver subito un pestaggio da parte di quattro uomini incappucciati al suo ritorno a casa. Secondo la sua versione, è stato anche rapinato con una pistola puntata alla tempia, risultando con un occhio nero come conseguenza delle violenze subite. La vicenda si è verificata in un momento in cui si trovava in prossimità della propria abitazione.

Senatore, come sta? Mi hanno massacrato di botte. Ho un occhio nero. È stata una notte inimmaginabile Cosa è successo? Sono stato aggredito da quattro uomini incappucciati al mio rientro a casa. Mi hanno preso a calci e pugni, hanno armato una pistola e me l’hanno puntata alla tempia. Chi parla è Alberto Filippi, ex senatore della Lega. Imprenditore molto conosciuto nel vicentino. Ieri notte ha subito una rapina a mano armata al rientro nella sua villa ad Arcugnano. Dalla voce traspare tutta l’angoscia e la paura della notte appena trascorsa. Cerchiamo di farcela raccontare Lei arriva a casa e parcheggia l’auto in garage. Poi cosa succede? Erano le ventitré.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Massacrato di botte e rapinato con una pistola alla tempia": il racconto choc dell'ex senatore Filippi

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