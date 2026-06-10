Federico Chiesa si appresta a vivere un’estate importante per il suo futuro. Dopo aver avuto poco spazio in una squadra di Premier League, l’esterno offensivo italiano mira a tornare a essere protagonista. La sua volontà è di trovare continuità in un nuovo progetto tecnico, senza ancora essere certo di quale sarà la sua prossima destinazione. La stagione appena conclusa ha evidenziato le difficoltà di impiego, e ora si attende una decisione sulla sua sistemazione futura.

Federico Chiesa si prepara a vivere un’estate decisiva per la propria carriera. Dopo una stagione caratterizzata da un impiego limitato con la maglia del Liverpool, l’esterno offensivo italiano è determinato a ritrovare continuità e centralità all’interno di un progetto tecnico ambizioso. Nonostante le difficoltà incontrate in Premier League, il rapporto con il club inglese è rimasto saldo e improntato al reciproco rispetto. Durante il mercato invernale si era parlato con insistenza di un possibile ritorno in Italia, ma le condizioni per concretizzare l’operazione non si sono mai materializzate. Chiesa ha scelto di restare ad Anfield accettando le esigenze della società, che in quel momento preferiva non privarsi di un elemento importante per la profondità della rosa. 🔗 Leggi su Serieagoal.it

© Serieagoal.it - Chiesa tra Liverpool e Serie A: il futuro passa dalla ricerca di continuità

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