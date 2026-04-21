Liverpool supporta Slot per garantire continuità ad Anfield e un futuro promettente
Il club di calcio ha espresso il suo sostegno all'allenatore attuale, confermando la volontà di mantenere la sua posizione. La decisione arriva in un momento di discussioni sulla stabilità tecnica e sulle strategie da adottare per il futuro. La dirigenza ha comunicato che l'allenatore continuerà a guidare la squadra nelle prossime competizioni, senza indicare cambiamenti imminenti. La conferma ufficiale è stata resa nota attraverso un comunicato interno.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Nel corso di una stagione segnata da alti e bassi, il futuro di Arne Slot come allenatore dei Reds continua a essere un argomento di grande discussione tra tifosi e esperti di calcio. Dopo un avvio di campionato difficile e risultati altalenanti, le voci su un possibile cambio di allenatore hanno iniziato a circolare con insistenza. Nonostante ciò, fonti affidabili riportano che la dirigenza del club sta valutando un appoggio continuo per Slot, riconoscendo i suoi sforzi e la capacità di ritrovare la stabilità nella squadra.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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