Chiesa apre al ritorno in Serie A | futuro lontano dal Liverpool

Federico Chiesa ha dichiarato di desiderare un ritorno in Serie A e di voler lasciare il Liverpool. Il calciatore ha espresso la volontà di tornare a giocare in Italia e di essere protagonista in un club del massimo campionato. Attualmente, Chiesa è sotto contratto con il Liverpool, ma non ha escluso la possibilità di trasferirsi altrove. Nessuna ufficialità sulle trattative o su eventuali club interessati.

Federico Chiesa vuole tornare a sentirsi protagonista. Dopo due stagioni complicate al Liverpool, segnate da poco spazio e da problemi fisici che ne hanno limitato la continuità, l’esterno offensivo italiano guarda con attenzione anche alla possibilità di rientrare in Serie A. Il futuro dell’ex Juventus resta da definire. Chiesa partirà per il ritiro negli Stati Uniti con il Liverpool, poi farà il punto con il club e con il nuovo tecnico Iraola. L’obiettivo, però, è chiaro: giocare di più e ritrovare quella centralità che in Premier League non è riuscito ad avere. In un’intervista al La Gazzetta dello Sport, Chiesa ha spiegato: “Voglio giocare, se non trovo continuità in Premier la devo cercare altrove. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

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