Il Liverpool ha fissato a 20 milioni di euro il prezzo per il ritorno in Serie A di un giocatore attualmente sotto contratto. Due club italiani sono interessati a investire sulla trattativa. Si valuta anche come l’allenatore possa integrare il calciatore nel suo schema, considerando il suo ruolo e le caratteristiche tecniche. La trattativa è in fase di definizione, con incontri tra le parti in corso.

? Punti chiave? In Breve Il Liverpool stabilisce il prezzo per Federico Chiesa mentre il mercato della Serie A si scalda. Il Liverpool ha fissato la valutazione di circa 20 milioni di euro per l’acquisto di Federico Chiesa durante la prossima finestra di mercato estiva. L’attaccante italiano, che ha trascorso le ultime due stagioni nel campionato inglese, è diventato un obiettivo concreto per due club della Serie A che stanno valutando un possibile movimento per riportarlo in Italia. Dopo un periodo estremamente complesso iniziato nell’estate del 2024, il calciatore si trova ora in una fase di incertezza tecnica e tattica. Dopo una partecipazione deludente ai campionati europei con la nazionale, l’ala era stata effettivamente allontanata dalla Juventus con un solo anno di contratto rimanente. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Chiesa, il Liverpool fissa il prezzo: 20 milioni per il ritorno in Serie A

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CHIESA TORNA IN ITALIA IL LIVERPOOL FISSA IL PREZZO

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